محتج يقتحم دورة مجلس طنجة ويصرخ: “عطيوني حقي” – فيديو

فيديو: يونس الميموني

عاشت دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة، مساء أمس الخميس، على وقع احتجاجات على الرئيس، تسببت في إيقاف أشغالها، وتدخل الأمن. ودخل مواطن إلى مقر انعقاد الدورة، في مقر جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وسط طنجة، للاحتجاج على عمدة المدينة، من أجل تمكينه من محل في أحد الأسواق، ومتهما إياه بحرمانه من حقه، صارخا “عطيني حقي”. عمدة طنجة، تدخل، واتهم المواطن بالتشويش على أشغال الدورة، مطالبا ممثل السلطة بالتدخل لتمكين المجلس الجماعي من استكمال دورته، وحاول رجال أمن إخراج المحتج، قبل أن يقتنع هذا الأخير، ويغادر القاعة من تلقاء نفسه. وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر من الأغلبية، المسيرة لمجلس جماعة طنجة، أن حالات التشويش، التي يعرفها مجلس المدينة، هي من أشخاص تتهمهم بالعمل لحساب جهات معارضة للفريق المدبر لمدينة طنجة.