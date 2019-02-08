البطولة العربية – الرجاء ينهي الشوط الأول منتصرا على النجم التونسي

أنهى فريق الرجاء البيضاوي الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي التونسي متفوقا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة، في إياب ربع نهائي البطولة العربي للأندية “كأس زايد”.

وحرم الحكم العراقي، الذي يدير المباراة، الفريق الأخضر من ركلة جزاء، منذ الدقيقة الثالثة بعد أن لمست الكرة يد اللاعب التونسي في مربع العمليات، بينما احتسبها الحكم كرة خطأ مباشرة، لم يتمكن عبد الرحيم الشاكير من ترجمتها إلى هدف التقدم.

وفرض الفريق المغربي سيطرته التامة على مجريات اللعب خلال الـ15 دقيق الأولى، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، خاصة بواسطة محسن ياجور وانسلالات زكرياء حدراف، غير أنه لم يفلح في تحويلها إلى أهداف.

وتحولت السيطرة منذ الدقيقة 25 لفائدة النجم التونسي، الذي ركز على جهة فابريس نغاه، فكاد أن يزور شباك الحارس أنس الزنيتي، في الدقيقة 26، غير أن “السوبرمان” كان في الموعد، وأنقذ مرمى الرجاء من هدف كاد أن ينهي الأمور بشكل مبكر.

وعلى عكس مجرى اللعب، وبالضبط في الدقيقة 30، كلل ياجور مجهودات الفريق المغربي ووقع هدف التقدم، بعد أن تابع تسديدة سفيان رحيمي، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.

وسيكون على الفريق الأخضر إضافة هدف ثاني في الجولة الثانية، من أجل تدارك هزيمته في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.