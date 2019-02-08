إضراب مفتوح في مشفيي هداسا بالقدس بدءًا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن النقابة الطبيّة، اليوم الجمعة، الإضراب المفتوح في مشفيي هداسا عين كارم، وهداسا جبل المشارف، بالقدس، بدءًا من الأحد المقبل، بسبب خرق اتفاق الأجور الجماعي للأطباء.

وفي حال لم تنتهِ أزمة الأطباء قبل الأحد، فإن المشفيين سيعملان بنظام عمل أيّام السبت، حتى إشعارٍ آخر.

وجاء إعلان الإضراب مفاجئًا، إذ لم يسبقه أي مسار احتجاجي أو إعلان عن "صراع عمل" يجبر المضربين على الإعلان عن إضرابهم قبل موعده بأسبوعين.

ووفقًا لإعلان صادر عن النقابة الطبيّة، فإن إدارة المشفى أخلّت بالتزامها باتفاق الأجور الجماعي عبر إيقافها استيعاب المختصّين الجدد الذين قبلوا للمشفى وكان من المفترض أي يبدأ عملهم مطلع شباط/فبراير الجاري.

وكتب أكثر من 700طبيب في مشفيي هداسا في رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أنه في هذه الأيام "تنهار، حقًا، غرف الطوارئ والأقسام في المستشفيين، وهي غير قادرة على استيعاب ضغط المرضى، هذا بالإضافة إلى النقص الدائم في الأطباء والأسرّة في النظام الطبي برمّته".

من جهتها، قالت وزارة الصحّة الإسرائيليّة إنّ إدارة المشفى أجرت جلسات مع إدارة المشفى لبحث الإضراب المزمع وإنها تعتقد أن على الطرفين أن يتحاورا قبل اتخاذ أيّة خطوات ستضر في نهاية المطاف بالمرضى".