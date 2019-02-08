غزة: استشهاد طفل وإصابة 10 آخرين برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد طفل فلسطيني (14 عامًا) وأصيب عشرة شبان فلسطينيين جراء قمع الاحتلال الفلسطيني للمشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، عصر اليوم، الجمعة.

ويتظاهر أهالي قطاع غزّة، للأسبوع السادس والأربعين في مسيرة العودة الكبرى، التي حملت هذا الأسبوع اسم "لا مساومة على كسر الحصار"، المفروض على القطاع منذ 12 عامًا.

وقالت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة"، في بيانٍ لها، الأسبوع الماضي، إن المشاركة الواسعة في المسيرات على حدود غزة مهمة؛ للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، ورفضه جميع أشكال الابتزاز.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية عند الحدود الشرقيّة لقطاع غزّة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ومنذ ذلك الحين، أدى القمع الإسرائيلي الدموي إلى استشهاد 263 غزيًا؛ منهم 11 شهيدا احتجز الاحتلال جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 27 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.