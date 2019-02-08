تدريب عسكري إسرائيلي يحاكي حربا في لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى لواء "غفعاتي" في الجيش الإسرائيلي تدريبا، هذا الأسبوع، على القتال في الأراضي اللبنانية، حسبما ذكر موقع صحيفة معاريف" الإلكتروني اليوم، الجمعة. وتدربت هذه القوات طوال الأسبوع على القتال ضمن مجموعة ألوية، وبمشاركة قوات المدرعات والهندسة والمدفعية وسلاح الجو.

وجرى التدريب في شمال منطقة غور الأردن، وحاكى قتالا في لبنان خلال أحوال جوية متنوعة وتضاريس جبلية. وتدربت القوات، حسب الصحيفة، على "احتلال وتطهير مناطق، اشتباك مع العدو، إخلاء جرحى تحت إطلاق النار وتحديات أخرى. ولأول مرة جرى استخدام مركبات النمر الجديدة".

وتدربت قوات الإسعاف واللوجستية والصيانة على "تنفيذ أساليب حديثة من أجل إخلاء ومعالجة جرحى وتوفير رد لوجيستي في عمق ميدان القتال".

وشارك في التدريب أكثر من 100 مركبة، بينها مركبات قتالية ولوجيستية تنقل مساعدات وعتاد.

وحسب الصحيفة، فإن هذا التدريب يشكل المرحلة الأخيرة في التدريبات للجبهة الشمالية التي ينفذها لواء غفعاتي، والتي استمرت أربعة أشهر.