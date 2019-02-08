شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات الواجبات الزكوية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

بلغ إجمالي إيرادات الواجبات الزكوية بساحل حضرموت 420 مليون ريال خلال العام الماضي بزيادة 140 مليون عن العام 2017م.

وأوضح مدير عام الواجبات الزكوية بساحل حضرموت هشام باحميد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان تحقيق هذه الزيادة جاء بفضل الجهود الكبيرة من قبل قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والمحصلين والعاملين بالمكتب وتجاوز الصعوبات التي كانت تعترض تحصيل الإيرادات.

ولفت الى أن حصيلة الإيرادات الزكوية للعام المالي 2018م ارتفعت بنسبة 50% عن عام 2017م وبنسبة زيادة 158% عن الربط الحكومي فيما بلغت نسبة الزيادة للعام المالي 2017م 76% عن الربط الحكومي.

مؤكدا ان ارتفاع نسبة هذه المؤشرات سوف تسهم في تعزيز إيرادات السلطات المحلية بالمديريات والمحافظة كون الإيرادات الزكوية محلية 100%.

وعلى صعيد متصل، أجرى فريق طبي تطوعي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم امس خمس عمليات قلب مفتوح و13 عمليات قسطرة علاجية، في اليوم السادس من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.

وأوضح استشاري القلب الدكتور باسل هداد أن حالات القسطرة العلاجية تكللت بالنجاح نتيجة لنوعية الأطباء المتواجدين في الحملة وكذلك التجهيزات المتوفرة، مضيفًا بأن بعض الحالات كانت صعبة ومعقدة.

وبلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم السادس 24 عملية قلب مفتوح و64عملية قسطرة علاجية.

وكان قد دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن التي تنفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مركز نبض الحياة بالمكلا خلال الفترة من 2-9 فبراير الجاري .

وكان رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية الأستاذ محمد عوض باشعيب قد كشف في كلمته أن الحملة ستستهدف 120 مريضا من الأطفال من مختلف محافظات اليمن مشيرا إلى أن مؤسسة أمراض القلب تسعد بتدشين هذه الحملة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق الذين تحملوا عناء ومشقة السفر ليكونوا بسلم لأوجاع المرضى متمنيا أن تكلل الحملة بالنجاح وأن يشفي الله المرضى.