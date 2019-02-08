صحافيان يتعرفان على أحد سجاني "داعش"

الخليج 365/ بغدادتعرف صحفيان فرنسيان، احتجزهما تنظيم "داعش" في سوريا، على أحد سجاني التنظيم السابقين والذي يدعى مهدي نموش.

كان ذلك خلال إدلاء الصحفيين بشهادتهما في محاكمة لنموش بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.

وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر"، فيما أكد الصحافي ديدييه فرنسوا أيضا أنه لا يساوره "أي شك" في ذلك.



كذلك تعرف نيكولا إينان إلى البلجيكي المغربي نجم العشراوي خبير المتفجرات في اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس على أنه أحد سجانيه أيضا وكنيته "أبو إدريس" وقد فجر نفسه في عملية انتحارية في مطار بروكسل في 22 آذار.

وقام داعش بخطف واحتجاز أربعة صحافيين فرنسيين بين حزيران 2013 ونيسان 2014، أما الصحافيان الآخران إدوار الياس وبيار توريس وهما مذكوران ضمن الشهود في محاكمة نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص، فلم يحضرا إلى المحكمة.

