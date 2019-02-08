تفسير شعار "الموت لأمريكا"

الخليج 365/ بغدادأعلن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أن شعار "الموت لأمريكا" في بلاده، موجه ضد النخبة مثل الرئيس دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال ان "شعار الموت لأمريكا يعني موت ترامب وبولتون وبومبيو، أي قادة أمريكا في الوقت الراهن، على حد تعبير خامنئي".

وأكد خامنئي أن "النظام الأمريكي تجسيد للشر والعنف وافتعال الأزمات وإثارة الحروب"، مشيرا الى ان "حياة النظام الأمريكي مرتبطة على الدوام وليس اليوم فقط ، بالتطاول على الآخرين لتحقيق مصالحهم الذاتية وتجسيد الأعمال الشريرة، وعليها ألا تعاتبنا على شعار 'الموت لأمريكا".



واعتبر المرشد الإيراني الأعلى أن "هذا الشعار لا علاقة له بالأمريكيين البسطاء والعاديين"، لافتا الى انه "فيما يخص الأوروبيين لا أقول بعدم التواصل معهم، بل القضية هي مسالة ثقة".

وذكّر خامنئي "بقمع المحتجين في فرنسا من قبل القوات الأمنیة في شوارع باريس ثم يأتون ويطالبوننا بكل صلافة باحترام حقوق الإنسان".

وتابع انه "لا يمكن الثقة بهؤلاء واحترامهم، لقد لمسنا ذلك مرارا، في فرنسا بصورة ما وبريطانيا بصورة أخرى"، لافتا الى "اننا بطبيعة الحال نتواصل الآن وفي المستقبل أيضا مع العالم كله ما عدا بعض الاستثناءات، ولكن علينا أن نعلم مع من نوقع الاتفاق وحول أي أمر".

وجاءت تصريحات خامنئي هذه أثناء اجتماعه مع قادة سلاح الجو الإيراني، بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأثناء اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، كان شعار "الموت لأمريكا" واحدا من الشعارات الرئيسية التي رددتها الحركة المناهضة للنظام الشاهنشاهي في البلاد.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية لبيعة كوادر القوات الجوية للإمام الخميني یوم 8 شباط عام 1979 قبل انتصار الثورة الإسلامية ببضعة أيام.

