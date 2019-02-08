انت الان تتابع فرنسا.. هل يخشى ماكرون تحالف «السترات والنقابات»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«أخذت الحركة الاحتجاجية في فرنسا منحى جديدا، بعدما قررت السترات توحيد أنشطتها مع النقابات، ويخطط المتظاهرون للنزول معا كل أسبوع، وقد قاموا بالخطوة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي. وعلى هذه الخلفية، تنوي الحكومة تشديد قانون الاحتجاجات الجماهيرية». فهل ينبغي على ماكرون الخوف من التحالف الناشئ بين السترات والنقابات؟ عن هذا السؤال أجاب رئيس مركز الدراسات الفرنسية في معهد أوروبا، يوري روبينسكي.

روبينسكي قال: «الاتحاد العمالي العام، (CGT) الذي يرأسه مارتينيز، اتحاد نقابي كان يسيطر عليه الشيوعيون في السابق، وهو اتحاد صلب وعنيد، خلاف الإصلاحيين، ولكنه في المرتبة الثانية بعدد الأعضاء، فقد ضعف وضعه. ليس لدى هذا الاتحاد فرصة الآن لتنظيم إضرابات قومية واسعة النطاق. لقد حاولوا القيام بذلك عدة