انت الان تتابع شقيقة ملك تايلاند تترشح لرئاسة الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقدمت شقيقة الملك التايلاندي الكبرى، على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة التايلاندية، إذ أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجرى يوم 24 مارس القادم، ومن شأن ترشح الأميرة، «أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي»، صاحبة الـ67 عاما، الشقيقة الكبرى للملك «ماها فاجيرالونكورن»، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية.

وستترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا. في المقابل، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم ورئيس الوزراء في تايلاند «برايوث تشان أوتشا»، ترشحه في الانتخابات العامة المقررة في 24 من مارس القادم، إذ قال أوتشا في بيان له، حسبما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية،