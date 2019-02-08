شقيقة ملك تايلاند تترشح لرئاسة الوزراء

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أقدمت شقيقة الملك التايلاندي الكبرى، على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة التايلاندية، إذ أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجرى يوم 24 مارس القادم، ومن شأن ترشح الأميرة، «أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي»، صاحبة الـ67 عاما، الشقيقة الكبرى للملك «ماها فاجيرالونكورن»، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية.
وستترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا. في المقابل، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم ورئيس الوزراء في تايلاند «برايوث تشان أوتشا»، ترشحه في الانتخابات العامة المقررة في 24 من مارس القادم، إذ قال أوتشا في بيان له، حسبما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية،
وستترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.
في المقابل، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم ورئيس الوزراء في تايلاند «برايوث تشان أوتشا»، ترشحه في الانتخابات العامة المقررة في 24 من مارس القادم، إذ قال أوتشا في بيان له، حسبما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، إنه سيخوض الانتخابات كمرشح لحزب «فالانج براتشارت» الموالي للمجلس.
وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.
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