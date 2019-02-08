الان تتابع الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية إخفاق التفاوض بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أخفقت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، في التوصل إلى حل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بعد رفض ممثلي الحوثي البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

وحمّل ممثلو الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، الحوثيين، مسؤولية إخفاق جولة التفاوض، قبل أن يغادروا دون تحديد موعد جديد للمحادثات.