الان تتابع “التعاون الإسلامي” تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاته التي جاءت نتيجة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من إجراءات تعسفية، ومعاملة غير إنسانية، وحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها الى جانب الأسرى الفلسطينيين، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حمايتهم والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم والإفراج الفوري عنهم.
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