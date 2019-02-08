الان تتابع المبعوث الدولي إلى اليمن يغادر محادثات عمان بشأن تبادل الأسرى متوجها إلى عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

غادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيت، محادثات عمان بشأن تبادل الأسرى، متوجهًا إلى عدن ثم إلى صنعاء.

وتتواصل اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن، اليوم الجمعة، بإشراف أممي، وتضم وفدا للحكومة الشرعية ووفدا لميليشيا الحوثي.