ميركل تعلن توصل الدول الأوروبية لوفاق بشأن "التيار الشمالي-2"

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن دول ​الاتحاد الأوروبي​ توصلت لاتفاق بشأن مشروع خط أنابيب ​الغاز​ "التيار الشمالي - 2". والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من ​روسيا​ إلى ​ألمانيا​ عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناءه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا و​فنلندا​ و​السويد​ وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.

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