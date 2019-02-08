ذكرت القناة الإسرائيلية الـ"13" أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قد نشر أمس الخميس بيانا على المكاتب الحكومة مفاده حظر استغلال جنود الجيش الإسرائيلي في الدعايات الانتخابية من قبل السياسيين.
ولفتت القناة إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية خصّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي يشغل في الوقت الراهن منصب وزير الدفاع.
وأوردت القناة أن مندلبليت قد نوه السياسيين بالقرار القانوني الملزم 90 يوما قبل الانتخابات، موضحا أنه يحظر على السياسيين التقاط صور مع الجنود، لأغراض تخدم الدعاية الانتخابية وكذلك يحظر الإدلاء بتصريحات سياسية خلال زيارات في القواعد العسكرية، مشيراً إلى حالات يجوز فيها ذلك، وتكون هذه لأغراض عسكرية، مثل "ردع العدو" فحسب.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يحظر على نتانياهو استخدام الجيش بالدعاية الإنتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.