المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يحظر على نتانياهو استخدام الجيش بالدعاية الإنتخابية

ذكرت القناة الإسرائيلية الـ"13" أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قد نشر أمس الخميس بيانا على المكاتب الحكومة مفاده حظر استغلال جنود ​الجيش الإسرائيلي​ في الدعايات الانتخابية من قبل السياسيين.

ولفتت القناة إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية خصّ رئيس الحكومة ​بنيامين نتانياهو​ الذي يشغل في الوقت الراهن منصب وزير الدفاع.

وأوردت القناة أن مندلبليت قد نوه السياسيين بالقرار القانوني الملزم 90 يوما قبل ​الانتخابات​، موضحا أنه يحظر على السياسيين التقاط صور مع الجنود، لأغراض تخدم الدعاية الانتخابية وكذلك يحظر الإدلاء بتصريحات سياسية خلال زيارات في القواعد العسكرية، مشيراً إلى ​حالات​ يجوز فيها ذلك، وتكون هذه لأغراض عسكرية، مثل "ردع العدو" فحسب.