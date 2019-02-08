زلزال بقوة 5,9 درجات وقع قبالة ساحل الفيليبين الجنوبي

أعلن "مركز المسح الجيولوجي الأميركي" و"معهد ​الفيليبين​ لرصد البراكين والزلازل"، "وقوع ​زلزال​ بقوة 5,9 درجات في البحر قبالة ساحل الفيليبين الجنوبي"، مبيّنًا أنّه "تم تحديد مركزه على بعد نحو 41 كلم شرق بلدة جنرال لونا في جزيرة مينداناو".

وقدّر مركز المسح، عمق الهزة بنحو 24 كلم، بينما قدّرت المراكز المحلية المتخصصة برصد الزلازل العمق بنحو 19 كلم، لافتةً إلى "أنّها لا تتوقّع بأنّه تسبّب بوقوع أي أضرار".

وتقع الفيليبين على ما يعرف باسم "حزام النار" في ​المحيط الهادئ​، وهي منطقة تشكّل مصدر نشاط زلزالي وبركاني، حيث تمتدّ من ​اليابان​ وتمرّ عبر ​جنوب شرق آسيا​ وحوض المحيط الهادئ.