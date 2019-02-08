المفوضية الأوروبية: موغيريني تبدأ غدا زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي

أعلنت ​المفوضية الأوروبية​ أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ​فيديريكا موغيريني​ ستتوجه غدا السبت في زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي من 9 وحتى 13 شباط، للمشاركة بقمة ​الاتحاد الأفريقي​ ومناقشة قضايا ​الهجرة​ وتعزيز الشراكة بين الجهتين.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن "موغيريني ستبدأ زيارتها ب​إثيوبيا​، حيث ستعقد قمة الاتحاد الأفريقي، وستلتقي بعدد من رؤساء دول وحكومات على هامش القمة، منهم رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​ علي، لمناقشة سبل تقوية العلاقات المشتركة بين ​بروكسل​ و​أديس أبابا​".

ولفتت إلى أن "موغيريني ستزور ​كينيا​، حيث ستلتقي بممثلين من منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيارة المشاريع الممولة من ​الاتحاد الأوروبي​ لدعم ​المنظمة الدولية للهجرة​، مع المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتوريونو. وستحضر افتتاح مكاتب الاتحاد الأوروبي في ​نيروبي​. وتختتم فيديريكا موغيريني زيارتها في ​جيبوتي​ حيث ستجتمع مع الرئيس الجيبوتي، ​إسماعيل عمر جيله​".