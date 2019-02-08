الحكومة اليمنية تنفي ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين

نفت ​الحكومة اليمنية​، في بيان، ما أعلنته ​الأمم المتحدة​ بشأن اتفاق مبدئي مع ​الحوثيين​ حول إعادة الانتشار في ​الحديدة​. وأكدت الحكومة أن "بعثة المراقبين الدوليين تقدمت بمقترح لازال قيد الدراسة".

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