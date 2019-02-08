خطيبة خاشقجي أملت في تغيّر بالموقف الأميركي بشأن مقتله بضغط من الكونغرس

أعربت خطيبة الصحافي السعودي الراحل ​جمال خاشقجي​، التركية خديجة جنكيز، عن أملها في "تغيّر المقاربة الأميركية من مقتل خاشقجي بضغط من ​الكونغرس الأميركي​". وذكرت في مؤتمر صحافي في ​اسطنبول​، للترويج لكتاب يتناول حياة خاشقجي الّذي قُتل في قنصلية بلاده في المدينة نفسها في تشرين الأول، يحمل عنوان "جمال خاشقجي: حياته، نضاله، أسراره" ألفه الصحافيان التركيان محمد عاكف إرسوي وسنان أونوش، ويتضمن شهادة جنكيز"، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أرسل لها دعوة للزيارة لكنّها رفضتها في كانون الأول". وبيّنت أنّ "زيارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ مطروحة في آذار المقبل".

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