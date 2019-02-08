لافروف: علينا أن نبذل جهدا أكبر لدفع العملية السياسية في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "للدبلوماسية الروسية دور كبير في صون السلام وحل الأزمات الدولية والإقليمية"، مشيراً إلى أن "روسيا تدافع عن مصالحها في عالم متعدد الأقطاب وهذا ما لا يروق للولايات المتحدة".

وشدد لافروف على أنه "علينا أن نبذل جهدا أكبر لدفع العملية السياسية في سوريا"، لافتاً إلى "أننا ندعم الحوار الوطني السوري السوري وعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم".