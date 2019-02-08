النشرة: قطع طريق بعلبك حمص الدولي من مقبل المطالبين بالعفو العام

أفاد مراسل "​النشرة​" في البقاعا أن لجنة الانماء و​العفو العام​، نفذت اعتصاما على ​طريق بعلبك​ حمص في منطقة الكيال مطالبين بالعفو العام وتخلل الاعتصام قطع الطريق الدولي.

وشكر سفير السلام العالمي في ​لبنان​ ​مدحت زعيتر​، ​الحكومة​ بأدراج ملف العفو في ​البيان الوزاري​، داعيا الى الاسراع باصدار قانون العفو العام الذي يعد مطلبا ملحا وحاجة لجميع اللبنانيين.