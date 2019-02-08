البزري: صيدا ستقوم بدور رقابي على كافة المصالح المستقلة والرسمية

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ أن "مبادرة المدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر تعليق زيادة مبلغ الـ 50000 ليرة وعدم استيفائها للسنة الحالية هي خطوة في الطريق الصحيح"، مؤكداً أن "ضاهر وضع برنامج عمل لتحسين واقع التغذية المائية وصيانتها، وصيانة البنية التحتية المتعلقة ب​الصرف الصحي​".

ودعا البزري، في بيان، ​مؤسسة كهرباء لبنان​ "لوضع برنامج وخطة عمل لصيدا ومنطقتها بعيداً عن إبتزاز ​أصحاب المولدات​، ورفضهم تطبيق ​سياسة​ العدادات التي طالما وعدتنا بها البلدية و​وزارة الإقتصاد​"، مُشدداً على أن "صيدا ستقوم بدور رقابي على كافة ​المصالح المستقلة​ والرسمية وستُطالب بحقوقها من هذه المؤسسات، مُثمنة أي خطوة إيجابية في تحسين الأوضاع، ومُتصدية لأي تردٍ في واقع الخدمات، ورافضة لأي زيادة على تسعيرتي ​الكهرباء​ والماء دون أي مبرر خصوصاً في هذا الوضع الإقتصادي المعيشي الضيق".