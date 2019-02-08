أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بقيام إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو / منطقة الجميزة، تمّ تأجيل الأشغال بحيث أصبحت اعتبارًا من الساعة 7:00 من يوم الإثنين 11 شباط 2019 ولحين الانتهاء، وستسمر لمدّة أسبوع، بدلًا من أيام الجمعة والسبت والأحد في 8 و9 و10 شباط 2019".
ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في المكان، وتحويله إلى الطرقات الفرعيّة المجاورة"، منوّهةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تأجيل أعمال الحفر في منطقة الجميزة - بيروت حتى 11 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.