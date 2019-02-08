قوى الأمن: تأجيل أعمال الحفر في منطقة الجميزة - بيروت حتى 11 شباط

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بقيام إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو / منطقة ​الجميزة​، تمّ تأجيل الأشغال بحيث أصبحت اعتبارًا من الساعة 7:00 من يوم الإثنين 11 شباط 2019 ولحين الانتهاء، وستسمر لمدّة أسبوع، بدلًا من أيام الجمعة والسبت والأحد في 8 و9 و10 شباط 2019".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في المكان، وتحويله إلى الطرقات الفرعيّة المجاورة"، منوّهةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".