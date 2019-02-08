نظم رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني جولة للاعلاميين على بساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية التي لحقت بها الاضرار جراء الرياح القوية التي ضربت المنطقة الساحلية في المنطقة الممتدة من سهل القاسمية الى الناقورة جنوباً.
وطالب الحسيني الهيئة العليا للاغاثة بـ"التحرك للكشف عن الاضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العواصف والرياح التي ضربت لبنان وتسببت بخسائر فادحة في المزروعات لاسيما الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية"، متمنيا من الدولة أن "تنظر بعين الرحمة للمزارع لان خسائره فادحة".
من ناحيته، كشف عضو تجمع المزارعين وصاحب احد البساتين المتضررة عماد موسى، أن "70 في المئة من الانتاج تضرر جراء الرياح القوية مناشداً الهيئة العليا للاغاثة بالكشف على الاضرار والتعويض على المزارعين".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع مزارعي الجنوب دعا الهيئة العليا للاغاثة للكشف على ضرار العواصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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