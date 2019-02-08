سامي الجميل تعليقا على وفاة مواطن أضرم النار بنفسه: شهيد الضرائب وغلاء المعيشة

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "جورج زريق هو أب لبناني أحرق نفسه ليكون شهيدًا عن جميع اللبنانيين المقهورين الّذين لا سند لهم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "زريق هو شهيد ​الضرائب​ و​الغلاء المعيشي​، شهيد الاستهتار وقلّة المسؤولية، شهيد الأنانية وغش الناس. كنّا نقول إنّ أهلنا "عم يقتلوا حالن" كي يعلّموا أولادهم...".