الجيش: توقيف فلسطيني بجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية وشارك بالقتال داخل عين الحلوة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على القضاء المختص الفلسطيني محمود علي ورد، الملقّب بـ"أبو عائشة" و"أبو جورج"، الّذي أوقف بعد عمليات رصد ومتابعة أثناء محاولته الانتقال إلى ​سوريا​، للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، حيث اعترف بعمله كمرافق للمطلوب الفار ​فضل شاكر​، وبانتمائه لاحقًا إلى مجموعة ​بلال بدر​ التابعة لتنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي داخل ​مخيم عين الحلوة​، ومشاركته إلى جانبه بمختلف جولات القتال داخل المخيم المذكور، وضدّ وحدات الجيش اللبناني المنتشرة حوله".

وأوضحت في بيان، أنّه "يوجد بحقّه بلاغ خلاصة حكم صادر عن ​المحكمة العسكرية​ بجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية"، مبيّنةً أنّ "المدعو ورد قد قام بالإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية و​إطلاق النار​ مراّت عدّة في الهواء وباتجاه أشخاص خلال إشكالات متفرقة، وتعاطي ​المخدرات​".