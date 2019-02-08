الجيش: توقيف فلسطيني بجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية وشارك بالقتال داخل عين الحلوة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص الفلسطيني محمود علي ورد، الملقّب بـ"أبو عائشة" و"أبو جورج"، الّذي أوقف بعد عمليات رصد ومتابعة أثناء محاولته الانتقال إلى سوريا، للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، حيث اعترف بعمله كمرافق للمطلوب الفار فضل شاكر، وبانتمائه لاحقًا إلى مجموعة بلال بدر التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركته إلى جانبه بمختلف جولات القتال داخل المخيم المذكور، وضدّ وحدات الجيش اللبناني المنتشرة حوله".
وأوضحت في بيان، أنّه "يوجد بحقّه بلاغ خلاصة حكم صادر عن المحكمة العسكرية بجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية"، مبيّنةً أنّ "المدعو ورد قد قام بالإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وإطلاق النار مراّت عدّة في الهواء وباتجاه أشخاص خلال إشكالات متفرقة، وتعاطي المخدرات".
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