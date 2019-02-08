كيدانيان بحث مع سفيري كوريا الجنوبية وتشيلي بالتعاون السياحي بين لبنان وبلديهما

أكّد وزير السياحة أواديس كيدانيان، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، سفير كوريا الجنوبية يونغ دي كوان وسفيرة جمهورية تشيلي مارتا شلهوب، في زيارة تعارف وتعاون بين لبنان وكوريا الجنوبية وتشيلي، "أهمية السائح الآسيوي عمومًا والكوري خصوصًا، وأهمية الانتشار اللبناني في تشيلي".
كما دعا كيدانيان السفيرين إلى "تمتين العلاقات من أجل إيجاد السبل الكفيلة بترويج لبنان في بلديهما".
وكان اللقاء الأول مع سفير كوريا الجنوبية والثاني مع سفيرة جمهورية تشيلي، وتمّ الحديث عن الأوضاع العامة في البلاد والتعاون السياحي بين لبنان وبلديهما.
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