اقيم حفل تسليم وتسلم في رئاسة المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في ​سوريا​ و​لبنان​، في دار الطائفة - في ​الرابية​، بين الرئيس السابق القس سليم صهيوني والرئيس المنتخب القس جوزيف قصاب، في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع الاعلى ونائب الطائفة ادكار طرابلسي.

واعلنت رئاسة المجمع الأعلى للطائفة عن تقبل التهاني بانتخاب رئاسته ولجنته التنفيذية بتاريخ 6 نيسان المقبل، على أن تعلن تفاصيله لاحقا.