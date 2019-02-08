باسيل: لدينا هدف اقتصادي اساسي هو تصحيح الميزان التجاري بزيادة الصادرات

لفت وزير الخارجية جبران باسيل خلال ورشة عمل للملحقين ​الاقتصاد​يين في ​وزارة الخارجية​ بحضور وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى أنه "يجب ان تكونوا جيش ​لبنان​ للتجارة الخارجية والاداة الاساسية التي يتكتل عليها وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ومدير الشؤون الاقتصادية لتحقيق الفارق"، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن امكانات الدولة انتم قادرون على العمل بارادتكم لأن سوقكم ووسائلكم هما اثنان لا يمكن عرقلتهما: الانتشار اللبناني والقطاع الخاص اللبناني الذي يتمتع بالمبادرة الفردية الخاصة".

واشار إلى أن "اللوبي الاساسي لعمل الملحقين الاقتصاديين هو الانتشار اللبناني الذي يساعدكم ليدخلكم الى ادارة البلد الذي انتم فيه الى جانب الاسواق"، مؤكداً أنه "لدينا هدف اقتصادي اساسي هو تصحيح الميزان التجاري بزيادة الصادرات وهذا العمل سنقوم به مع الوزيرين منصور بطيش وحسن مراد".

وأضاف: "البعثات في الخارج والقناصل الفخريون يفترض ان يكونوا جيش لبنان الاقتصادي مع الملحقين الاقتصاديين ويجب ان نعمل مع الوزارات الاخرى".