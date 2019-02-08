افرام: البيان الوزاري جيد جدا ولكنّه أتى متاخرا وهل سنستطيع تجنب الكارثة؟

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمت افرام​ إلى ان "​المجتمع اللبناني​ ككلّ مسؤول عمّا حصل مع المواطن الذي أحرق نفسه في ​الكورة​ بسبب الأقساط المدرسيّة وعندما نتأخّر في اتّخاذ القرارات نحمّل المواطن اللبنانيّ أوجاعاً"، متسائلا: "​البيان الوزاري​ جيّد جداً ولكنّه أتى متاخّراً وهل سنستطيع تجنّب الكارثة؟".

وفي حديث تلفزيوني، علق افرام على موضوع توقيع وزراء "​التيار الوطني الحر​" في ​الحكومة​ الجديدة على استقالة مسبقة في حال لم يستطيعوا انجاز مهامهم خلال فترة 100 يوم، مؤكداً أنه "لو تمّ توزيري لما كنت وقّعت على الإستقالة مسبقاً لكن كنتُ تعهّدت بأنّني إذا لم أُنجز فأستقيل".

وعن موضوع ​الكهرباء​، سأل افرام: لماذا لا نملك الكهرباء في لبنان؟ "النكايات" التي كانت موجودة والعراقيل والطرق المعتمدة بالسياسات أدت إلى شلل في موضوع الكهرباء"، مشيراً أنه "لدي مباردة في موضوع الكهرباء ولدى الكثير اقتراحات سنطرحها على وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ ونأمل أن نتوقع نتيجة غير".

وأكد أنه "من غير المقبول أن تكون ثقافة الإنتاجية غائبة وعند الدخول الى زمن الانتاجية والفعاليّة نصحّح الواقع"، مشيراً إلى "اننا أمام لحظات كبيرة والمطلوب من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والححكومة ككل أن نعمل من أجل مكافحة "مافيا" ​المولدات​".

وأضاف افرام: "لم يعجبني أداء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية "ما فهمتا"، مشيراً إلى أن "هناك تمايز بيني وبين تكتّل "​لبنان القوي​" لكنّني ثابت فيه ومرجعيّتي الناخب ولم يصلني أيّ عتب من وزير الخارجيو جبران باسيل وعلاقتي معه فيها تنسيق وصراحة واحترام متبادل".

وتابع: "لا محاربة بيني وبين "القوات" وهناك تنسيق بين تكتّلَي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" في مواضيع عدّة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أهمّ من وزارة الثقافة وحزب "القوات" يملك خبرة في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق تملك الحكمة لتكون الشخص الذي سيأتي بالطاقات والخبرات اللازمة وآمل من حاصباني أن يضع خبرته أيضاً في مجال هيكلة الإدارات".