مصرع سكرتير نيابة وإصابة نجل عمه في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي سكرتير نيابة في محافظة الجيزة، مصرعه، وأصيب نجل عمه في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الكريمات، ما أسفر عن مصرع، محمد أحمد أبو الفتوح ٣٠ سنة سكرتير نيابة بمحافظة الجيزة وإصابة نجل عمه، مصطفى محمد أبو الفتوح ٢٥ سنة باشتباه كسر في القدم الأيمن.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف العام، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

