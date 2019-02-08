بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 23 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - فريق المحافظات - (الخليج 365):

يقدم "الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام "2018 - 2019" في 23 محافظة بعد اعتمادها، والتصديق عليها.

كانت نسب النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في بعض المحافظات:"كفرالشيخ 85.76%، وسوهاج 76%، الإسماعيلية 79%، الغربية 83.5٪، المنيا 70.6%، الفيوم 75%، الوادي الجديد 90%، شمال سيناء 82%".

للتعرف على النتائج يرجى الضغط على الروابط التالية:

كفر الشيخ

الإسكندرية

سوهاج

السويس

الإسماعيلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

المنيا

بالدقهلية

الدقهلية

دمياط

الفيوم

بني سويف

البحيرة

الوادي الجديد

شمال سيناء

الأقصر

الشرقية

جنوب سيناء

أسوان

أسيوط

البحر الأحمر