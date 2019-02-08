غدًا .. مؤتمر عربي لمواجهة تحديات المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

تعقد جامعة الدول العربية، غدًا السبت، "مؤتمر للقيادات العربية رفيعة المستوى" في القاعة الكُبرى بالأمانة العامة بالقاهرة، والذي ينظمه البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وسيحضر المؤتمر الرئيس أمين الجميل رئيس جمهورية لبنان الأسبق، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، وإياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، ومحمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، وهاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، والحبيب الصيّد رئيس الحكومة التونسية السابق، وأحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، وعبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، ومحمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

كما سيحضر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وإبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، وعايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعدد من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في تصريح اليوم، أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكًا من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس.