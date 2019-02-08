ميركل مناقضة ترامب: داعش لم يُهزم بعد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يُهزم بعد وإنما يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وتناقض هذه التصريحات، التي أدلت بها ميركل أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) في برلين، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التنظيم هُزم.

وقالت ميركل "من حسن الحظ، أن داعش طُرد من معظم الأراضي لكن هذا لا يعني للأسف أنه اختفى... إنه يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة وهذا بالطبع تهديد".

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وذكرت ميركل أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية التي تشمل أيضاً رصد تهديدات الأمن الإلكتروني والأخبار الكاذبة التي تهدف للتأثير على الانتخابات الديموقراطية.

وقال ترامب، يوم الأربعاء، إنه يتوقع إعلاناً رسمياً بحلول مطلع الأسبوع المقبل بأن التحالف الذي يقاتل المتشددين استرد جميع الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. وفي ديسمبر الماضي، قال ترامب، في تغريدة، إن التنظيم "هُزم".

ويريد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا بنهاية أبريل القادم وهي خطة تثير قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من ظهور داعش مجدداً في سوريا في ظل غياب خطة سلام ملموسة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت ميركل "ما يزال الطريق طويلاً لتحقيق السلام في سوريا".