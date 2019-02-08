مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار لغم بريف حماة

لقى 7 أشخاص حتفهم وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم من مخلفات العناصر المسلحة في ريف سلمية الشرقي بحماة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن لغمًا زرعه إرهابيو تنظيم "داعش" قبل اندحارهم في الأراضي الزراعية لقرية رسم الأحمر بريف منطقة سلمية الشرقي بحماة
يذكر أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون، الثلاثاء الماضي، جراء انفجار لغم من مخلفات العناصر المسلحة في محيط القرية ذاتها.
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