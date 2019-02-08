التحالف يشن غارات على نقطة عسكرية للحوثيين في حجة

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شنت طائرات طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن 3 غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية ، فجر الجمعة، بمديرية كشر بمحافظة حجة.
واستهدفت إحدى الغارات نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.
كما جرى استهداف طقم محمل بالسلاح والذحائر في منطقة ذو نحزه شرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحتوي على سلاح ثقيل مدفعية هاون.
وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي
وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.
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