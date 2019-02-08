عبد المهدى يبحث مع رئيس حكومة كردستان حل الخلافات بين بغداد وأربيل

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وكالات:

أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مباحثات مع رئيس حكومةِ كردستان نيجرفان البارزاني اليوم الجمعة ، الخطوات والسياقات الجارية لحل الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل.

وأكد عبد المهدي - في بيان أصدره مكتبه ، وفقا لقناة " الإخبارية " العراقية أهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، مضيفا أن الحكومة تعمل

على حفظ مُكتسبات الشعب العراقي وأمنه واستقرارهِ والمُضي بمشاريع الاعمار .من جانبه .. ثمّن البارزاني مواقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، مشيدا بنظرة الحكومة إلى جميع العراقيين من دون تمييز وإلى العمل بروح الفريق الواحد.