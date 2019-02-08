قوات حفتر تفرض حظرًا جويًّا جنوب ليبيا

وكالات:

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة على فرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوب البلاد ما لم تحصل على تصريح منه.

ونقلت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني على حسابها في "فيسبوك" عن غرفة عمليات القوات الجوية في الجيش إعلانها أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور، إلا

بعد موافقة الغرفة عليها.

وتابعت الغرفة أن أي طائرة ستدخل أجواء المنطقة بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، وفي حال عدم امتثالها للأوامر سيتم التعامل معها كهدف معاد.

وشددت الغرفة على أن "أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي

العربي الليبي، لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر".

وأطلقت القوات الخاضعة للمشير حفتر في شهر ديسمبر الماضي عملية عسكرية في جنوب غربي البلاد ضد مجموعات مسلحة، بالدرجة الأولى تشادية، تسللت إلى الأراضي الليبية على خلفية انهيار مؤسسات الدولة فيها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طالب المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والذي يترأسه فايز السراج، طالب قوات حفتر بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية جنوب البلاد.