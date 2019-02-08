موسكو: العملية العسكرية في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال

أكدت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الجمعة، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم "- أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت، مؤكدة أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا.
كانت الخارجية الروسية أعلنت، أمس الخميس، بأن لديها معلومات تدل على تحضير تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لشن هجوم كبير في إدلب؛ في سعيه إلى بسط سيطرته على منطقة خفض التوتر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية
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