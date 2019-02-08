الأردن يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

وكالات:

أجرى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وعدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة الصفدي لواشنطن، عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، حيث أكد الصفدي أن حل هذا

الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.واستعرضت المحادثات أيضاً، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والتقدم الذي تحقق في الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا والذي يُعتبر إنجازاً مهماً في الجهد الدولي للقضاء على الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكريا،ً وضرورةإسناد جهود العراق لإعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار.وأكد الصفدي وبولتون، أهمية الشراكة الأردنية الأمريكية والحرص المشترك على تعزيزها، وشددا على استمرار العمل معاً من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية الاقتصادية.وأطلع الصفدي، بولتون على التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وتبعات الأزمات الإقليمية وتداعياتها، وخاصة عبء استضافة نحو مليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري، وعلى جهود المملكة لتحسين الأداء الاقتصادي، مثمنا دعم الولايات المتحدة الاقتصادي للأردن، مؤكداً أهمية المشاركة في مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني نهاية الشهر الجاري.