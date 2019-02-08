شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كشف عن مسؤولية مليشيات الحوثي عن عرقلة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مخازن الغذاء.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: عكس بيان لوكوك في الإفادة الدورية لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين التي قال: ” إنها لم تنفذ حتى اليوم أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد”.
وأكد الإرياني أن مصداقية وسمعة ومكانة الأمم المتحدة في اختبار حقيقي وطالبها بأن تقوم بدور أكثر فعالية وتأثير للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الذين باتوا دروعا بشرية لها.
وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته للأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وتفريغ مخزون القمح في مخازن الغذاء كون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.