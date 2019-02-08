اكتمال الاستعدادات النهائية لاستقبال رؤساء وحكومات الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - أ ش أ

اكتملت الاستعدادات النهائية فى مركز المؤتمرات بالاتحاد الأفريقي باديس أبابا تحضيرًا لاستقبال قادة الدول الإفريقية المشاركين في أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي والتي تنطلق بعد غد الأحد، ويتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.

وتسود داخل أروقة الاتحاد الأفريقي أجواء تفاؤل ممزوجة بمظاهر احتفالية تأهبا لتوافد قادة وزعماء الدول الـ٥٥ الأعضاء المشاركين في القمة التاريخية بالنسبة لمصر التي ستقود خلالها إفريقيا للمرة الرابعة بعد أن تولت رئاسة منظمة الوحدة الإفريقية من قبل ثلاث مرات.

وزينت الأعلام الأفريقية بألوانها المختلفة ويتوسطها علم مصر مدخل مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية.

وتتصدر صورة الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر صور الزعماء والآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية القابعة في بهو الاتحاد الافريقى لتعيد الى الذاكرة تاريخا طويلا من الدور المصري المخلص لدعم نضال أفريقيا من اجل التحرر من الاستعمار بكافة أشكاله.

دور مصر تاريخى الداعم لنضال الشعوب الأفريقية من اجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار والعنصرية لا تنساه شعوبها .. ومنذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى مصر يتواصل دور مصر الداعم للدول والشعوب الإفريقية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها تحدى التنمية وتعزيز القدرات البشرية وبخاصة الشباب.

وتتطلع الدول الإفريقية بأمل وتفاؤل لرؤية وإرادة وتصميم الرئيس السيسي لتلعب مصر دورًا رائدا لعبور القارة إلى عصر النهضة والتنمية التي تنشدها كافة الشعوب مع تولى سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، ويحدوها الأمل في أن تشهد بلدانهم تنمية في جميع المجالات كتلك التي حققتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية.

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