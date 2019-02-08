كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة العراقية بالقاهرة تتابع ميدانيا علاج العراقيين المصابين في مستشفيات شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع السفارة العراقية في القاهرة، ميدانيا وبتوجيه من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، علاج العراقيين المصابين إثر حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة 9 آخرين، وعلى إثر الحادث تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ القريبة.

وقامت السفارة عبر قنصليتها بإجراءات نقل الجثامين ومتابعة حالات المصابين خصوصا الحرجة منها، وكان موقف الحادث، وفقا للاتي:

المصابون في مستشفى الطور هم :

١.سجى علوان عبد

٢.رزان سيف حازم

٣.فضيله جواد كرمش

٤.وهاب محمد احمد

٥.رنا ماجد راشد

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والوفيات في مستشفى الطور:

١. وثاب وهاب احمد / طفل

والمصابون في مستشفى شرم الشيخ:

١.زهراء على فيصل السهيل

٢.علي فيصل دحام السهيل

٣.شمس فيصل دحام السهيل

٤.احمد فيصل دحام السهيل

والوفيات في مستشفى شرم الشيخ:

١.شيماء عبد ساير