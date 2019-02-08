بريطانيا أكبر مصدري النفايات الالكترونية غير القانونية في أوروبا

اسماء السيد - لندن: تتصدر بريطانيا بلدان أوروبا في شحن النفايات الالكترونية السامة بصورة غير قانونية الى بلدان نامية، كما كشف تحقيق استمر عامين تعقب خلالهما شحنات من 10 بلدان أوروبية.

وقالت صحيفة الغارديان إن التحقيق الذي اجرته "شبكة عمل بازل" وهي منظمة بيئية غير حكومية، وضع أجهزة تعقب تستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع، على 314 وحدة من الكومبيوترات وشاشات البلور السائل والطابعات نُقلت الى منشآت لإعادة التدوير في 10 بلدان أوروبية قبل تصديرها. ورصد الباحثون تصدير كميات من هذه النفايات الى بلدان بينها غانا ونيجيريا وباكستان وتنزانيا وتايلاند واوكرانيا.

وتُعد النفايات الالكترونية نفايات خطيرة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مكونات سامة تحوي مواد مثل الزئبق والرصاص ومركبات كيماوية مضادة للاشتعال فيها.

وجاءت بريطانيا على رأس قائمة البلدان المشتبه بتصديرها شحنات غير قانونية. وبحسب نتائج التحقيق، فإن كومبيوترات وشاشات شُحنت الى بلدان نامية بعد ان وضعت في مراكز لإعادة التدوير في مناطق مختلفة من انكلترا واسكتلندا.

ومن البلدان الأخرى التي صدرت نفايات الكترونية الى بلدان نامية يُشتبه انها شحنات غير قانونية، ايرلندا والدنمارك وايطاليا واسبانيا والمانيا، كما جاء في تقرير شبكة عمل بازل.

ويقدر التقرير ان 352474 طناً مترياً من النفايات الالكترونية تُشحن بصورة غير قانونية كل عام من الاتحاد الأوروبي الى بلدان نامية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن جيم باكيت مدير شبكة عمل بازل قوله إن الشحنات غير القانونية تكرس نظاماً لإدارة النفايات في الاتحاد الأوروبي "على اكتاف الفقراء والضعفاء". واضاف ان منظمته اكتشفت "سيلا كبيراً جداً من الشحنات غير القانونية للنفايات الالكترونية الاستهلاكية الخطيرة" الى بلدان فقيرة.

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وأكد باكيت ان هذا ينقض ما يقوله الاتحاد الأوروبي عن بذل جهود مستمرة لتنفيذ "اقتصاد دائري". ويبين التقرير ان الشحنات البريطانية ذهبت من منشآت بلدية لإعادة التدوير الى نيجيريا وتنزانيا وباكستان.

وقال كريس سمث من وكالة البيئة البريطانية إن الوكالة تنظر الى هذه التقارير بجدية كبيرة وأوضح ان لدى الوكالة فريقاً للتحقيقات الجنائية مهمته كشف شحنات النفايات غير القانونية من انكلترا ومنعها.

ولكن سمث اضاف أن التحدي الذي يواجه الوكالة كبير، وان اكتشاف شحنات النفايات غير القانونية كالبحث عن ابرة في كومة قش مؤكداً أهمية التعاون الدولي في المجال.

وتبين الأرقام ان افريقيا هي الوجهة الرئيسية لصادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات الالكترونية حيث تبلغ حصتها 64 في المئة من النفايات الالكترونية التي تغادر بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير انه بسبب عدم توفر المستلزمات الضرورية للتخلص من هذه النفايات في البلدان المتلقية فمن المرجح ان تؤدي هذه الصادرات غير القانونية الى تلوث المحاصيل الزراعية وتهديد صحة البشر في هذه البلدان.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/07/uk-worst-offender-in-europe-for-electronic-waste-exports-report

