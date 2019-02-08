مسؤول روسي: كاراكاس لم تطلب مساعدات عسكرية من روسيا

أعلن رئيس قسم أميركا اللاتينية في ​وزارة الخارجية الروسية​، ألكسندر شيتينين، أن ​فنزويلا​ لم تطلب مساعدات عسكرية منها، وذلك في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها في الفترة الأخيرة.

وأضاف شيتينين، ردا على سؤال ما إذا كان هناك طلبا من كاراكاس من أجل إرسال مساعدات عسكرية روسية لفنزويلا: "نحن نأخذ في الاعتبار الطلبات المقدمة من شركائنا الاستراتيجيين ونحللها بعناية. لم نتلق طلبا بهذا الشأن".

هذا وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا، جورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.