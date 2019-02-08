خامنئي: الموت لأميركا تعني الموت للقلة التي تدير هذا البلد وليس الأميركيين

أعلن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي أن "الموت ل​أميركا​ تعني الموت للقلة التي تدير هذا البلد ولا علاقة لها بالأميركيين"، مشيراً الى أنه طالما استمرت أميركا بخبثها فإن الإيرانين لن يتوقفوا عن ترداد الموت لأميركا".

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