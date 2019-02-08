أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي فيكتوروف في حديث لوكالة "تاس" ان "مسألة نقل سفارة روسيا من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال".
وأكد ان روسيا تلتزم بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، "بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا باسرائيل: مسألة نقل سفارتنا إلى القدس غير موجودة بجدول أعمالنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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