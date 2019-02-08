ذبيان: لعدم تفويت الفرصة والإستفادة من الدعم الإيراني اللامحدود

توجّه رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان "بتحية الإكبار الى إيران قيادة وجيشاً وشعباً بالذكرى الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية، وتقدم من الإمام القائد علي الخامنئي ومن الرئيس الشيخ حسن روحاني ومن جميع المسؤولين والقادة، ومن عموم الشعب الايراني مهنئاً بهذه المناسبة العظيمة".
وفي السياق لفت الى خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بذكرى إنتصار الثورة، والذي جاء ليؤكد على أبعاد ودلالات دور إيران في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وفي الوقوف الى جانب سوريا، والشعوب المستضعفة في العالم.
ومن جهة ثانية دعا ذبيان الحكومة اللبنانية الى عدم تفويت الفرصة والإستفادة من الدعم الإيراني اللامحدود للدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة، لا سيما على المستوى التسليحي والعسكري في ظل الفيتو الإسرائيلي – الأميركي على إستلام الجيش اللبناني للسلاح الذي يصنف بـ"الكاسر للتوازن"، وهو ما يجعل لبنان قادراً على خلق توازن قوى مع العدو الإسرئيلي.
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