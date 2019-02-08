عدوان: دولة المزرعة التي نعيش فيها هي نتيجة عدم تعلمنا من الماضي

رأى النائب ​جورج عدوان​ أن "الهدر الذي وصلنا اليه ودولة المزرعة التي نعيش فيها، هي نتيجة عدم تعلمنا من الماضي وانتخابنا لنفس الاشخاص"، مشددا على "وجوب محاسبة الوزير او اي مسؤول، ان كان قد اتهم بالهدر والتوظيف غير المسؤول والمبرر، وخلق الوظائف الوهمية، وحسب القانون يجب على المسؤول ان يعوض من جيبه".

وشدّد عدوان خلال العشاء السنوي الذي اقامته مصلحة المهن المجازة- دائرة خبراء المحاسبة في "​القوات اللبنانية​" في فندق "لو رويال"- ضبيه، على ان "أنا لست رجل ارقام ولكن الاموال المهدورة والمساعدات التي أتتنا من المنظمات الدولية ومن الدول المانحة والتي تبخرت، وهي تقدر بمليارات الدولارات، لا توجب على المواطن ان يكون على دراية بالمحاسبة والارقام لكي يعلم بها، وأنا شخصيا لن أترك اي مناسبة، داخل المجلس او خارجه، لكي افضح المسؤولين عن الهدر ومحاسبتهم."