احباط سرقة سيارتين في رويسات صوفر وتوقيف إثنين من اهم أفراد عصابات سرقة السيارات

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ انه في إطار متابعة الخطة العملانية التي وضعتها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية والتي أدت الى توقيف عدد كبير من أفرادها.

كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية حيث توافرت معلومات عن تخطيط شخصين لسرقة سيارتين من محلة رويسات صوفر، وهما: م. ش. (مواليد عام 1992، لبناني)

ي. أ. (مواليد عام 1996، فلسطيني) إثر ذلك ضاعفت الشعبة دورياتها في المنطقة المذكورة بغية توقيف المشتبه بهما بالجرم المشهود، وبتاريخ 30/01/2019 نفذت قوة من الشعبة كميناً محكماً في محلة رويسات صوفر، تمكنت بنتيجته من توقيفهما بالجرم المشهود في اثناء محاولتهما سرقة السيارتين. ضبط بحوزتهما أدوات تستخدم في سرقة السيارات.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما سرقا 3 سيارات من مؤسسة لتأجير السيارات بعد استئجارها، ونقلها الى ​البقاع​. كما اعترف الثاني برصد أماكن تواجد حوالي 25 سيارة في منطقتي المتن و​الضاحية الجنوبية​ لصالح احد المطلوبين الذي يقوم بإرسال مجموعات من افراد عصابته لتعمل على سرقة السيارات المذكورة، ونقلها الى البقاع. أودع الموقوفان ​القضاء​ المختص والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين.